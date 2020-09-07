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السعودية تصدر أحكامًا نهائية بحق قتلة جمال خاشقجي

السعودية تصدر أحكامًا نهائية بحق قتلة جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
أعلنت النيابة العامة السعودية إغلاق قضية "مقتل جمال خاشقجي" بشقيها العام والخاص، وصدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين فيها.

ووفق وكالة (واس) السعودية، فإن النيابة العامة أصدرت عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 متهمين.

وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة عن صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي.

وأوضح أن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في هذا أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية، مبينا أن هذه الأحكام وفقالمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي،

وقضت الأحكام بالسجن 20 عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم وسبع سنوات لاثنين منهم ، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائيةً واجبة النفاذ؛ طبقاً للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبين المتحدث الرسمي أنه بصدور هذه الأحكام النهائية تنقضي معها الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا للمادتين (22 ، 23) من نظام الإجراءات الجزائية.

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