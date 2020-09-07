الكيلة تزور مستشفى الحياة التخصصي
رام الله - دنيا الوطن
زارت وزيرة الصحة مي الكيلة و الوفد المرافق صباح اليوم مستشفى الحياة التخصصي للإطلاع على حالة المرضى والمستشفى حيث تفقدت الوزيرة الكيلة والوفد الوزاري أقسام المستشفى وبالأخص قسم الأورام الذي يتم فيه تقديم خدمة العلاج
الكيميائي للمرضى، ولتوفير الخدمات الطبية والعلاجات المكملة، بما في ذلك تطوير الخطة العلاجية لهم.
وكان في إستقبال الوفد الطبي كلاً من مدير مستشفى الحياة د.رفيق الزنط والمدير الطبي للمستشفى د.احمد نصار.
من جانبه أضاف أن الزيارة تدل على حرص وزارة الصحة الفلسطينية وإهتمامها بالقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية
من جانبها أبدت الوزيرة عن رضاها بآداء المستشفى و وعدت بمزيد من التعاون المشترك.
زارت وزيرة الصحة مي الكيلة و الوفد المرافق صباح اليوم مستشفى الحياة التخصصي للإطلاع على حالة المرضى والمستشفى حيث تفقدت الوزيرة الكيلة والوفد الوزاري أقسام المستشفى وبالأخص قسم الأورام الذي يتم فيه تقديم خدمة العلاج
الكيميائي للمرضى، ولتوفير الخدمات الطبية والعلاجات المكملة، بما في ذلك تطوير الخطة العلاجية لهم.
وكان في إستقبال الوفد الطبي كلاً من مدير مستشفى الحياة د.رفيق الزنط والمدير الطبي للمستشفى د.احمد نصار.
حيث رحب د.رفيق الزنط بوفد وزارة الصحة وأطلعهم على أقسام المستشفى والخدمات الطبية المقدمة.
من جانبه أضاف أن الزيارة تدل على حرص وزارة الصحة الفلسطينية وإهتمامها بالقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية
من جانبها أبدت الوزيرة عن رضاها بآداء المستشفى و وعدت بمزيد من التعاون المشترك.
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