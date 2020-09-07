الاحتلال ينقل الأسير عبد الرحمن شعيبات من النقب لسجن عيادة الرملة

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير المضرب عن الطعام عبد الرحمن شعيبات من سجن النقب إلى سجن "عيادة الرملة"، وفق ما نقل نادي الأسير عن عائلة عبد الرحمن، اليوم الاثنين.



ويواصل الأسير لليوم الـ19 على التوالي إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري، وذلك إلى جانب الأسيرين ماهر الأخرس المضرب منذ 42 يومًا رفضًا لاعتقاله إداريًا، والأسير حسام الرزة المضرب منذ أسبوع احتجاجًا على تجديد اعتقاله.