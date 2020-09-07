شؤون فلسطينية

قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "جلبوع"

قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "جلبوع"
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال اليوم الإثنين قسم 3 في سجن جلبوع الإحتلالي، وسادت حالة من التوتر الشديد في السجن.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدة القمع "المتسادا" اقتحمت القسم، وأجرت أعمال تفتيش استفزازية في غرفتي خمسة وستة 

وأشار مكتب إعلام الأسرى الى أن اقتحام القسم يأتي بعد أيام من أعمال القمع التي تعرض لها الأسرى في سجن عوفر على خلفية استشهاد الأسير داوود الخطيب.

يُذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، وكان ذروتها بداية العام المنصرم، حيث شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات.

ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.

أما عدد المعتقلين الإداريين فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.

أخبار ذات صلة

الكيلة تزور مستشفى الحياة التخصصي

الكيلة تزور مستشفى الحياة التخصصي

الاحتلال ينقل الأسير عبد الرحمن شعيبات من النقب لسجن عيادة الرملة

الاحتلال ينقل الأسير عبد الرحمن شعيبات من النقب لسجن عيادة الرملة

الإغاثة الزراعية تناشد لإنقاذ القطاع الزراعي.. مزارعو غزة يتكبدون خسائر فادحة اثر (كورونا)

الإغاثة الزراعية تناشد لإنقاذ القطاع الزراعي.. مزارعو غزة يتكبدون خسائر فادحة اثر (كورونا)

عشراوي تعزي السودان بضحايا الفيضانات

عشراوي تعزي السودان بضحايا الفيضانات

الحبس عشر سنوات لمدان بترويج المخدرات

الحبس عشر سنوات لمدان بترويج المخدرات

الاقتصاد بغزة تنظم 251 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز

الاقتصاد بغزة تنظم 251 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز

شاهد: الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) في محافظات قطاع غزة

شاهد: الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) في محافظات قطاع غزة

تعرف على نقاط توزيع المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة

تعرف على نقاط توزيع المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الكيلة تزور مستشفى الحياة التخصصي

الكيلة تزور مستشفى الحياة التخصصي

الاحتلال ينقل الأسير عبد الرحمن شعيبات من النقب لسجن عيادة الرملة

الاحتلال ينقل الأسير عبد الرحمن شعيبات من النقب لسجن عيادة الرملة

الإغاثة الزراعية تناشد لإنقاذ القطاع الزراعي.. مزارعو غزة يتكبدون خسائر فادحة اثر (كورونا)

الإغاثة الزراعية تناشد لإنقاذ القطاع الزراعي.. مزارعو غزة يتكبدون خسائر فادحة اثر (كورونا)

قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن &#34;جلبوع&#34;

قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "جلبوع"

عشراوي تعزي السودان بضحايا الفيضانات

عشراوي تعزي السودان بضحايا الفيضانات

الحبس عشر سنوات لمدان بترويج المخدرات

الحبس عشر سنوات لمدان بترويج المخدرات

الاقتصاد بغزة تنظم 251 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز

الاقتصاد بغزة تنظم 251 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز

شؤون اللاجئين بالمنظمة و(جايكا) يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

شؤون اللاجئين بالمنظمة و(جايكا) يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

منوعات

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

موجة سخرية تطال هيا الشعيبي بلباس البحر.. وما علاقة توم وجيري؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد &#34;خلية الحرازات&#34;

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى