قوات القمع تقتحم قسم (3) في سجن "جلبوع"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال اليوم الإثنين قسم 3 في سجن جلبوع الإحتلالي، وسادت حالة من التوتر الشديد في السجن.



وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدة القمع "المتسادا" اقتحمت القسم، وأجرت أعمال تفتيش استفزازية في غرفتي خمسة وستة



وأشار مكتب إعلام الأسرى الى أن اقتحام القسم يأتي بعد أيام من أعمال القمع التي تعرض لها الأسرى في سجن عوفر على خلفية استشهاد الأسير داوود الخطيب.



يُذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، وكان ذروتها بداية العام المنصرم، حيث شهد أعنف عمليات القمع منذ سنوات.



ويمارس الاحتلال كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى، وتتبع معهم سياسة الإهمال الطبي بهدف قتلهم ببطء، وإذلالهم وإجبارهم على تنفيذ أوامر إدارة السجن، والقضاء على أي مظاهر احتجاج ولفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.



ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160.



أما عدد المعتقلين الإداريين فيتجاوز 400 أسير في حين بلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم 300 حالة مرضية مزمنة بحاجة لعلاج مستمر، و10 على الأقل مصابون بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة.