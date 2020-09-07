عشراوي تعزي السودان بضحايا الفيضانات



وقالت في بيان لها، اليوم الاثنين:" بالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطيني، فإننا نعرب عن تعازينا ومواساتنا للشعب السوداني الشقيق، ونؤكد وقوفنا الى جانبه في هذا المصاب الجلل، ونتمنى له تجاوز هذه المحنة والخروج منها معافى وأكثر قوة وصلابة".



وتقدمت عشراوي من القيادة والشعب السوداني بخالص التعازي والمواساة بهذه الكارثة التي خلفت خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، وعبرت عن مواساتها لعائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين وأن ينهض السودان من جديد ويعيد إعمار الوطن والتخلص من الدمار.





رام الله - دنيا الوطنأعربت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن تعاطفها وتعازيها الحارة لضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في السودان، وأسفرت حتى اللحظة عن سقوط عشرات القتلى وتشريد مئات الآلاف من السكان وانهيار أكثر من 100 ألف منزل.