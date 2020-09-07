الاقتصاد بغزة تنظم 251 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والمخابز

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة عن تنظيم 251 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والصيدليات والمطاعم والمخابز ومحال بيع الخضروات.





وأوضحت الاقتصاد الإثنين، في تقريرها اليومي، أن طواقمها العاملة بالميدان نفذت 15 جولة ميدانية للمحلات التجارية، مشيرة أنه تم تحرير 52 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، بالإضافة لتحرير 14 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم منتهي الصلاحية.





وأضافت أنه تم تحرير محاضر ضبط بحق صيدليات رفعت أسعار المستلزمات الطبية، وتحرير محاضر ضبط بحق مَخبزين غير ملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة.





وفي السياق ذاته أشارت الاقتصاد أنها وزّعت ٤٠٠ كمامة على تجار محافظة رفح لتشجيعهم على الالتزام بإجراءات السلامة.





رام الله - دنيا الوطن