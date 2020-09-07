شاهد: الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) في محافظات قطاع غزة





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين ، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لمصابي فيروس كورونا في محافظات قطاع غزة.وأعلنت الوزارة صباح اليوم، عن تسجيل (182) إصابة جديدة بفيروس كورونا.ونوهت إلى أن التزايد في عدد الإصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل قطاع غزة، ينبئ بخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة.