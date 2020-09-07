اتحاد لجان العمل النسائي يُثمن كافة قرارات اجتماع الفصائل الفلسطينية

وفتح هذا اللقاء بارقة أمل جديدة لشعبنا بعد مسيرة طويلة من الفرقه والانقسام، وليؤسس لمرحلة جديدة من العمل الفلسطيني الموحد والمشترك، وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.



وأكدت أنه من من خلال هذا المؤتمر، سيتم الوصول إلى تطلعات شعبنا وثوابته في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وفقا للقرار 194، والرفض التام والمجابهة والتصدي لكافة المشاريع التصفوية والمشبوهة، التي تستهدف هذه الثوابت الوطنية من (صفقة القرن) وسياسة "الضم" الإسرائيلية، و"التطبيع" مع الدول العربية.



وأضافت أننا ندين وبشدة الخطوة التي تم الإعلان عنها حول نية كوسوفو وصربيا، فتح سفارات لهما في مدينة القدس المحتله لما فيها مخالفه واضحه للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بشأن القدس.



وتابعت أننا كلنا أمل على أن تتمخص اللجان المشكلة عن هذا اللقاء بصوغ استراتيجية وطنية نضالية جديدة تطوي صفحة الانقسام إلى الأبد، وتنجز المصالحة الوطنية الشاملة عبر شراكة جادة وحقيقية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.



وتجسيد القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة في وجه الاستيطان الإسرائيلي الزاحف، والذي يلتهم الأرض الفلسطينيه يومياً، وسياسة الضم والتهويد والاعتقالات، وخصوصاً للأطفال والإعدامات الميدانية لأفراد شعبنا.





وأكدت على ضرورة العمل الجدي للأعداد لانتخابات فلسطينية شاملة، تشريعية ومجلس وطني، وفق التمثيل النسبي الكامل لتجديد الشرعيات، وترسيخ التداول السلمي للسلطة، وفق سلطة واحدة وقانون موحد، ويحظى عبرها الشباب والمرأة بتمثيل أوسع بنسبة لا تقل عن 30% وفقاً لقرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني.



وشددت على ضرورة العمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الجانبين، ما بين الضفة وغزة، ووقف الاعتقال على خلفية الرأي السياسي، وحرية التعبير، وصون الحريات العامة.



وأشارت إلى أننا كلنا ثقة أنه عبر هذه الجهود، ستتحول نتائج هذا اللقاء التاريخي إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع، وأن يكون هناك ترجمات حقيقية، تعلن عن تدشين لمرحلة جديدة من العمل المشترك؛ للوصول إلى الأهداف الثابتة لشعبنا الفلسطيني.



وعقد الاجتماع عبر (الفيديو كونغرس) ما بين رام الله وبيروت، يوم الخميس في 3/9/2020 ضم الداخل والخارج دون أي وساطة أو رعاية خارجية ليعبر عن إرادة فلسطينية خالصه لمعالجة التحديات والمخاطر التي تحيط بقضيتنا وشعبنا الفلسطيني.