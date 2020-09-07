الوفد الوزاري يلتقي ممثلين عن القطاع الخاص بغزة





وناقش الوفد الوزاري، مع ممثلي القطاع الخاص، أهم المشاكل التي يواجهه القطاع في ظل الحصار، وما يفرضه من تحديات، والجائحة، وما ترتيب عليها من أزمات ستعيق استعادة الاقتصاد لعافيته



وقال المهندس اسامة السعداوي، وزير التمكين والريادة: لقد التقينا اليوم ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، وقدموا مقترحات، تتناول كيفية التخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص بمكوناته وأصحاب العلاقة، الذين تأثروا بالإغلاق، وكذلك مقترحات لها علاقة بتطوير بنى تحتية داعمة للقطاع الخاص بشكل خاص ومقترحات لدعم التبادل التجاري بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.





وسيقدم الوفد هذه المقترحات لمجلس الوزراء،أو لجهات الاختصاص؛ لاتخاذ القرار لدراستها وتنفيذها لأن من شأن معالجتها أن يعزز الاقتصاد الوطني والتبادل التجاري، إضافة إلى تطوير بنى تحتية اجتماعية، ضمن إمكانيات قد تكون متاحة، إن ما نسعى إليه، هو المساعدة في حماية القطاع الخاص من أجل تعافي الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن اتحاد المقاولين، والغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال، تم التأكيد على ضرورة العمل على تعافي الاقتصاد، وعدم ركوده بشكل كامل، خلال وبعد الجائحة.