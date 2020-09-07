شؤون فلسطينية

الصحة: ثلاث وفيات و789 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة: ثلاث وفيات و789 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9 %، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأعلنت الوزيرة الكيلة، تسجيل 3 حالات وفاة و789 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 581 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5328 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن حالات الوفاة، سجلت لمواطن من قطاع غزة، ومواطن (55 عاماً) من محافظة نابلس، ومواطن (37 عاماً) من بلدة إذنا في الخليل.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (162)، محافظة نابلس (39)، محافظة بيت لحم (41)، محافظة قلقيلية (27)، محافظة رام الله والبيرة (69)، جنين (15)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (14)، طولكرم (16)، سلفيت (7)، قطاع غزة (182)، ضواحي القدس (54)، مدينة القدس (137).

وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (382)، محافظة جنين (5)، محافظة سلفيت (9)، محافظة طولكرم (16)، محافظة نابلس (15)، مدينة القدس (154)

ولفتت إلى وجود 32 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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