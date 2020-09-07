شؤون فلسطينية

تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يطالب بفرض رقابة مجدية على سلوك الاحتلال تجاه الأسرى

تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يطالب بفرض رقابة مجدية على سلوك الاحتلال تجاه الأسرى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بفرض رقابة مجدية على سلوك سلطات الاحتلال تجاه الأسرى، وممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال من أجل اتخاذ كافة الإجراءات للحد من تفشي وباء (كورونا) في صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال رسالة أرسلها لتجمع ظهر اليوم إلى بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأرسل نسخةً منها إلى اجناسيو كاساري، مدير بعثة الصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة، وإلى الدكتور تيدروس غيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال إلى سبع عشرة إصابة حسبما أعلنت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين. 

وقدّم التجمع شرحاً وافياً حول ظروف ومعاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مؤكداً أن خطورة تفشي وباء (كورونا) على حياة وسلامة الأسرى، ينطلق من حالة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاههم، إضافةً إلى ظروف الاحتجاز التي لا تتوفر فيها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الأسرى.

وحمَل التجمع الحقوقي الفلسطيني، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة تجاه صحة وسلامة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لديها، وعن أي تقصير في توفير متطلبات حماية الأسرى الفلسطينيين واتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لحمايتهم.

وأعرب التجمع عن ثقته بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطالباً في ذات الوقت بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل تطبيق وانفاذ نصوص وقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة أقرتها الأسرة الدولية.

واعتبرت مخالفتها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، التي تفرض مسؤولياتٍ والتزاماتٍ قانونية عليها، وتحظُر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، وتوجب عليه تقديم الرعاية الطبية، التي تتطلبها حالتهم الصحية دون مقابل.

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