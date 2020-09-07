شؤون فلسطينية

تيسير خالد: التطبيع مع إسرائيل والتآمر على إيران مصلحة أميركية- إسرائيلية مشتركة

تيسير خالد: التطبيع مع إسرائيل والتآمر على إيران مصلحة أميركية- إسرائيلية مشتركة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على الدول العربية الخليجية؛ للدخول في لعبة مغامرات خطرة، من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار، ليس فقط في منطقة الخليج العربي بل وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.

وأضاف، أنه من خلال دفع عدد من الدول العربية ليس فقط لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بل تجاوز ذلك نحو تشكيل تحالف ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية تكون فيه هذه الدول منصة انطلاق للتآمر والعدوان ضد الشعب الإيراني الشقيق، تتكرر فيه بنفس الحجج والذرائع تجربة العدوان الوحشي، الذي شنه تحالف شيطاني بقيادة الولايات المتحدة الاميركية على العراق الشقيق.

جاء ذلك، رداً على أقوال وزير الخارجية الأميركي المسيحي مايك بومبيو في حواره التلفزيوني مع  قناة (فوكس نيوز) الاميركية والتي  نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مقاطع منها أشاد فيها بالحوار الذي دار بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و محمد بن زايد قبيل الإعلان الثلاثي الأميركي – الاسرائيلي – الاماراتي في الثالث عشر من آب/ أغسطس الماضي، الذي أسس حسب بومبيو لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر الايراني إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

ودعا خالد قادة دولة الامارات العربية المتحدة إلى إعادة النظر في اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي والذي تدفع الادارة الاميركية لتحويله الى ما يشبه " معاهده سلام " بكل ما يترتب عليها من التزامات، لأن اتفاقا كهذا أو معاهدة كهذه لا تخدم مصالح الإمارت العربية المتحدة أو مصالح دول الخليج ولا تعالج أساسا مخاوف هذه الدول من التمدد الايراني في المنطقة.

وأضاف أن مثل هذا التمدد شأنه شأن التمدد التركي هو من طبيعة الامور حين يغيب التضامن العربي، وتختفي معاهدة الدفاع العربي المشترك، ويتلاشى دور الدول العربية المركزية، وتصبح تابعاً وملحقاً بالسياسة الاميركية، وامتداداً للسياسة الإسرائيلية، المعادية لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لن ترفع الكستناء من النار لهذه الدول، في خلافاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في خلافاتها مع الجمهورية التركية.

أخبار ذات صلة

شؤون اللاجئين بالمنظمة و(جايكا) يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

شؤون اللاجئين بالمنظمة و(جايكا) يطلقان المرحلة الثانية من مشروع تحسين مخيمات اللاجئين

الصحة بغزة: وفاة مواطنة جراء إصابتها بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: وفاة مواطنة جراء إصابتها بفيروس (كورونا)

كحيل: حال بقاء صندوق &#34;وقفة عز&#34; يتصرف بأمواله بطريقة غير مهنية سننشئ صندوقاً موازياً

كحيل: حال بقاء صندوق "وقفة عز" يتصرف بأمواله بطريقة غير مهنية سننشئ صندوقاً موازياً

اتحاد لجان العمل النسائي يُثمن كافة قرارات اجتماع الفصائل الفلسطينية

اتحاد لجان العمل النسائي يُثمن كافة قرارات اجتماع الفصائل الفلسطينية

الوفد الوزاري يلتقي ممثلين عن القطاع الخاص بغزة

الوفد الوزاري يلتقي ممثلين عن القطاع الخاص بغزة

الصحة: ثلاث وفيات و789 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة: ثلاث وفيات و789 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ماذ يعني ظهور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على تلفزيون فلسطين؟

ماذ يعني ظهور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على تلفزيون فلسطين؟

تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يطالب بفرض رقابة مجدية على سلوك الاحتلال تجاه الأسرى

تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يطالب بفرض رقابة مجدية على سلوك الاحتلال تجاه الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اتحاد لجان العمل النسائي يُثمن كافة قرارات اجتماع الفصائل الفلسطينية

اتحاد لجان العمل النسائي يُثمن كافة قرارات اجتماع الفصائل الفلسطينية

الوفد الوزاري يلتقي ممثلين عن القطاع الخاص بغزة

الوفد الوزاري يلتقي ممثلين عن القطاع الخاص بغزة

تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يطالب بفرض رقابة مجدية على سلوك الاحتلال تجاه الأسرى

تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) يطالب بفرض رقابة مجدية على سلوك الاحتلال تجاه الأسرى

 الاحتلال يَجرّف أراضٍ ويُخرّب شبكات مياه في الخليل

 الاحتلال يَجرّف أراضٍ ويُخرّب شبكات مياه في الخليل

89 مستوطنًا بينهم المتطرف يهودا غليك يقتحمون ساحات الأقصى

89 مستوطنًا بينهم المتطرف يهودا غليك يقتحمون ساحات الأقصى

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانيّ صربيا وكوسوفو بشأن فتح سفارتيهما بالقدس

المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانيّ صربيا وكوسوفو بشأن فتح سفارتيهما بالقدس

محافظ نابلس يُقرر إغلاق مخيم عين بيت الماء 48 ساعة

محافظ نابلس يُقرر إغلاق مخيم عين بيت الماء 48 ساعة

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

منوعات

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

صورة: هكذا كانت هند صبري في سنّ الـ15.. شاهدوا كم تغيّرت؟

مؤلف وملحن أغنية &#34;بلدنا يا حلوة&#34; لعمرو دياب يسخران من &#34;أفيخاي أدرعي&#34;

مؤلف وملحن أغنية "بلدنا يا حلوة" لعمرو دياب يسخران من "أفيخاي أدرعي"

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

إليسا: حلمي أبوس تراب القدس

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

تطورات جديدة في قضية غسيل الأموال في الكويت وبدء التحقيق مع 7 مشاهير

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: لاعب مصري يحتفل بإسلام زوجته الإيطالية

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

شاهد: روان بن حسين تثير الجدل حول اختيارها ضمن أجمل وجوه المسلمات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد &#34;خلية الحرازات&#34;

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى