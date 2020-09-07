تيسير خالد: التطبيع مع إسرائيل والتآمر على إيران مصلحة أميركية- إسرائيلية مشتركة

أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على الدول العربية الخليجية؛ للدخول في لعبة مغامرات خطرة، من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار، ليس فقط في منطقة الخليج العربي بل وفي منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره.



وأضاف، أنه من خلال دفع عدد من الدول العربية ليس فقط لتطبيع علاقاتها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بل تجاوز ذلك نحو تشكيل تحالف ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية تكون فيه هذه الدول منصة انطلاق للتآمر والعدوان ضد الشعب الإيراني الشقيق، تتكرر فيه بنفس الحجج والذرائع تجربة العدوان الوحشي، الذي شنه تحالف شيطاني بقيادة الولايات المتحدة الاميركية على العراق الشقيق.



جاء ذلك، رداً على أقوال وزير الخارجية الأميركي المسيحي مايك بومبيو في حواره التلفزيوني مع قناة (فوكس نيوز) الاميركية والتي نشرت وزارة الخارجية الأمريكية مقاطع منها أشاد فيها بالحوار الذي دار بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و محمد بن زايد قبيل الإعلان الثلاثي الأميركي – الاسرائيلي – الاماراتي في الثالث عشر من آب/ أغسطس الماضي، الذي أسس حسب بومبيو لبناء علاقة يمكن من خلالها تشكيل تحالف للتأكد بألا يصل الخطر الايراني إلى الأراضي الأمريكية أو يؤذي أحدا في الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.



ودعا خالد قادة دولة الامارات العربية المتحدة إلى إعادة النظر في اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي والذي تدفع الادارة الاميركية لتحويله الى ما يشبه " معاهده سلام " بكل ما يترتب عليها من التزامات، لأن اتفاقا كهذا أو معاهدة كهذه لا تخدم مصالح الإمارت العربية المتحدة أو مصالح دول الخليج ولا تعالج أساسا مخاوف هذه الدول من التمدد الايراني في المنطقة.



وأضاف أن مثل هذا التمدد شأنه شأن التمدد التركي هو من طبيعة الامور حين يغيب التضامن العربي، وتختفي معاهدة الدفاع العربي المشترك، ويتلاشى دور الدول العربية المركزية، وتصبح تابعاً وملحقاً بالسياسة الاميركية، وامتداداً للسياسة الإسرائيلية، المعادية لشعوب المنطقة.



وأشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لن ترفع الكستناء من النار لهذه الدول، في خلافاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في خلافاتها مع الجمهورية التركية.



رام الله - دنيا الوطن