شؤون فلسطينية

 الاحتلال يَجرّف أراضٍ ويُخرّب شبكات مياه في الخليل

 الاحتلال يَجرّف أراضٍ ويُخرّب شبكات مياه في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية، ووادي الجوايا شرق يطا، جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال: داهمت خربة زنوتا قرب مستوطنة (شمعة) المقامة على أراضي المواطنين، وبرفقتها عدد من الآليات العسكرية والجرافات.

وتعود ملكية الأراضي المستهدفة، لمواطنين من عائلتي جبارين والطل.

في سياق متصل، جرفت قوات الاحتلال أراضي مواطنين، وخربت شبكات المياه الموجودة في وادي الجوايا قرب قرية التوانة شرق يطا جنوب الخليل.

وناشد أهالي القرية، كافة المؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل للجم هذه الهجمة الاحتلالية الاستيطانية على كافة قرى وخرب يطا.

وتعاني محافظة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعاً استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة والمحافظة.

وشهد العامان الماضيان قيام المستوطنين بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين المصادرة في محافظة الخليل، وتحديداً على أراضي (دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، سعير).

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن، في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق، مستغلة الانشغال بفيروس (كورونا).

ومنذ احتلال مدينة الخليل عام 1967م ثم بناء مستوطنة (كريات أربع) يسعى الاحتلال لتحويل المدينة القديمة في الخليل إلى مستوطنة، ساعده في ذلك تقسيم اتفاقية أوسلو للمدينة إلى قسمين، الأمر الذي وضع الخليل، والمسجد الإبراهيمي، تحت سيطرة الاحتلال بشكل كامل.

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