(شاباك) يكشف تفاصيل اعتقال أحد سكان النقب بزعم تجنيده من حماس

نقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن جهاز الأمن العام (شاباك) كشفه تفاصيل اعتقال أحد سكان النقب، بزعم تجنيده من قبل حركة (حماس) العام الماضي.



وقالت القناة، تحت بند سُمح بالنشر، إنه تم اعتقال أحد سكان النقب، ويدعى محمود مقداد "ابن أم بدوية إسرائيلية، وأب من غزة"، تم تجنيده من قبل حركة (حماس) في غزة منذ نهاية 2019.



وأضافت القناة: "قام مقداد بتقديم معلومات عن مواقع عسكرية مختلفة، ومواقع بطاريات القبة الحديدية، ثم طلب منه تنفيذ هجوم بزرع عبوة في محطة حافلات".



وتابعت: "المتهم كان خلال الأشهر الأخيرة في قطاع غزة، وتلقى تدريبات من قبل عناصر حماس على تجميع العبوة".

رام الله - دنيا الوطن