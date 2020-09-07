هيئة الفنادق والمطاعم بغزة: خسائر بالملايين بسبب (كورونا) و7 آلاف عامل معطلون

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خاص دنيا الوطن

أكدت إيمان عواد، نائب رئيس هيئة الفنادق والمطاعم في قطاع غزة، أن قطاع السياحة، تأثر بشكل كبير بسبب اجتياح فيروس (كورونا) المستجد داخل القطاع، لافتة إلى أن هذا القطاع هو المشغل الأكبر لموضوع العمالة.



وقالت عواد لـ"دنيا الوطن": "70% من العمل القائم حتى الآن، هو لقطاع السياحة، بغض النظر عن أن هذا القطاع بالأساس متوقف، ومتضرر على مدار 14 عاماً".



وأشارت إلى أن هيئة الفنادق والمطاعم، تواصلت مع وزارة السياحة والتنمية الاجتماعية في رام الله، وصندوق (وقفة عز)، لإطلاعهم على الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، منوهة في الوقت ذاته إلى أن الأولوية لدى الهيئة حالياً، هو العمال الذين يجلسون في بيوتهم.



وقالت: "قطاع العمال هو قطاع مياومة، بمعنى إذا عمل يحصل على راتبه، واذا لم يعمل لن يجد قوت يومه، وقد تواصلنا مع الدكتور غازي حمد، وكيل وزارة التنمية في قطاع غزة، وتم إرسال كشوفات، ونتمنى أن يكون هناك رد إيجابي لمساعدة هؤلاء العمال".



وفي السياق، أوضحت نائب رئيس هيئة الفنادق والمطاعم بغزة، أن خسائر القطاع السياحي، بسبب فيروس (كورونا) بالملايين، لافتة إلى أن كل يوم يمر على كل منشأة وهي لا تعمل، فهناك خسارة لها، مؤكدة في الوقت ذاته، أن عدد العمال الذي يجلسون في بيوتهم تعدى 7 آلاف عامل.