شؤون فلسطينية

ملادينوف: تم التوصل لترتيب "مؤقت" لنقل مرضى بغزة للعلاج بالخارج

ملادينوف: تم التوصل لترتيب "مؤقت" لنقل مرضى بغزة للعلاج بالخارج
رام الله - دنيا الوطن
قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، إن مؤسسات دولية توصّلت إلى "ترتيب مؤقت يسمح بخروج مرضى بغزة ومرافقيهم، للعلاج خارج القطاع".

وأضاف ملادينوف، في تغريدة نشرها عبر (تويتر)، إنه "تم الاتفاق على ترتيب مؤقت لدعم المرضى والمرافقين من غزة، للوصول إلى الخدمات الصحية خارج القطاع".

وثمّن ملادينوف الجهود التي بذلتها كل من "منظمة الصحة العالمية، و جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط"، مع جميع الأطراف (دون تسميتهم).

ولم يكشف ملادينوف عن طبيعة هذا الترتيب، كما لم يذكر آلية نقل المرضى.

ومنذ أيار/ مايو الماضي، تمنع إسرائيل المرضى من وصولهم للمستشفيات خارج غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، بحجة وقف السلطة الفلسطينية التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

ويضطر هؤلاء إلى التوجه لمستشفيات في الضفة الغربية بما فيها القدس، أو إسرائيل عبر معبر بيت حانون/ إيريز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، لتلقّي العلاج؛ بسبب ضعف القطاع الصحي بغزة، وعدم توفر العلاج للكثير من الأمراض.

وكانت القيادة الفلسطينية، قد قررت في 19 أيار/ مايو، وقف كل أشكال العلاقة مع إسرائيل، بما فيها التنسيق الأمني، رداً على نية الأخيرة ضم أجزاء من الضفة الغربية.

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