الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، نصار أبو داهوك.



وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أبو داهوك، عقب مداهمة منزله في المخيم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.