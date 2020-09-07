الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، نصار أبو داهوك.
وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أبو داهوك، عقب مداهمة منزله في المخيم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، نصار أبو داهوك.
وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت أبو داهوك، عقب مداهمة منزله في المخيم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
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