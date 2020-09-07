الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (ي، ع) بتهمة التدخل في تداول أوراق بنكنوت مزورة، خلافاً لأحكام المادة (80/2/د) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.



وجاء هذا الحكم، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات، التي قدمها وكيل النيابة العامة، عامر شاهين.