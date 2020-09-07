شؤون فلسطينية

المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية

المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، بأن انتشار وباء (كورونا) في بلادنا وخاصة في قطاع غزة المحاصر، إنما أحدث مأساة إنسانية غير مسبوقة، تضاف إلى المآسي الكثيرة، التي يعاني منها شعبنا في ظل القمع، والظلم والاستبداد والحصار، الذي يعاني منه قطاع غزة الحبيب.

وأضاف حنا، أن المأساة الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن وصفها بالكلمات، وهنالك الكثيرون ممن يعانون بسبب هذا الوباء والإجراءات الاحترازية التي اتخذت، فهم لا يملكون المال ولا يملكون الطعام ولا يملكون الدواء والماء.

وأضاف، أنه وجب على المؤسسات الأهلية والخيرية وسواها، بأن يقوموا بدورهم المأمول في الوقوف إلى جانب هذه الشريحة من أولئك الذين يعانون من هذا الوباء ويعانون أيضاً من وباء الفقر وانعدام التغذية الصحيحة، كما وغيرها من المظاهر المأساوية.

وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة بالدرجة الأولى وبسبب الحصار، وما يحدث في أماكن أخرى من بلادنا إنما يجب أن يجعل المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتطوعية أن تقوم باطلاق مبادرات هادفة لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدة وخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة.

وتابع أن المأساة كبيرة والظروف كارثية، ويجب أن نواجهها معاً وسوياً بالأخوة والتعاضد والتعاون؛ لكي تكون الخسائر أقل ولكي لا نفقد أحباءنا من سوء التغذية وانعدام وجود الماء والطعام.

وأشار إلى أننا أمام فيروس، ولكننا نجد أنفسنا أمام معاناة أكبر فمظاهر سوء التغذية وانعدام وجود الطعام لدى الكثيرين، إنما هي ظاهرة ملموسة في قطاع غزة، ووجب أن يكون اهتمام بهذا الجانب والعمل على مؤازرة ومساعدة أبناء شعبنا هناك، كما وفي غيرها من الأماكن.

أخبار ذات صلة

(شاباك) يكشف تفاصيل اعتقال أحد سكان النقب بزعم تجنيده من حماس

(شاباك) يكشف تفاصيل اعتقال أحد سكان النقب بزعم تجنيده من حماس

ملادينوف: تم التوصل لترتيب &#34;مؤقت&#34; لنقل مرضى بغزة للعلاج بالخارج

ملادينوف: تم التوصل لترتيب "مؤقت" لنقل مرضى بغزة للعلاج بالخارج

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

هنية: نسعى للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء وتنفيذ التوصيات

هنية: نسعى للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء وتنفيذ التوصيات

التربية والتعليم بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الحركة أثناء حظر التجول

التربية والتعليم بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الحركة أثناء حظر التجول

بعد تصريحات اشتية.. هل هناك انفراجة للأزمة المالية التي تُعانيها السلطة الفلسطينية؟

بعد تصريحات اشتية.. هل هناك انفراجة للأزمة المالية التي تُعانيها السلطة الفلسطينية؟

ملحم: انقطاع الكهرباء ببعض محافظات الوطن بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتقليص الإسرائيلي

ملحم: انقطاع الكهرباء ببعض محافظات الوطن بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتقليص الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

هنية: نسعى للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء وتنفيذ التوصيات

هنية: نسعى للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء وتنفيذ التوصيات

المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية

المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية

&#34;مكافحة الفساد&#34; و&#34;القدس المفتوحة&#34; تعلنان نتائج المسابقة البحثية الطلابية

"مكافحة الفساد" و"القدس المفتوحة" تعلنان نتائج المسابقة البحثية الطلابية

الاحتلال يجرف أراضي في خربة زنوتا وواد الجوايا جنوب الخليل

الاحتلال يجرف أراضي في خربة زنوتا وواد الجوايا جنوب الخليل

الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدهس شخص ولاذ بالفرار في جنين

الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدهس شخص ولاذ بالفرار في جنين

المطران حنا: الوحدة الفلسطينية هي أبلغ رد على محاولات تصفية القضية

المطران حنا: الوحدة الفلسطينية هي أبلغ رد على محاولات تصفية القضية

منوعات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية