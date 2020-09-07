المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية

أكد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح اليوم، بأن انتشار وباء (كورونا) في بلادنا وخاصة في قطاع غزة المحاصر، إنما أحدث مأساة إنسانية غير مسبوقة، تضاف إلى المآسي الكثيرة، التي يعاني منها شعبنا في ظل القمع، والظلم والاستبداد والحصار، الذي يعاني منه قطاع غزة الحبيب.



وأضاف حنا، أن المأساة الإنسانية في قطاع غزة لا يمكن وصفها بالكلمات، وهنالك الكثيرون ممن يعانون بسبب هذا الوباء والإجراءات الاحترازية التي اتخذت، فهم لا يملكون المال ولا يملكون الطعام ولا يملكون الدواء والماء.



وأضاف، أنه وجب على المؤسسات الأهلية والخيرية وسواها، بأن يقوموا بدورهم المأمول في الوقوف إلى جانب هذه الشريحة من أولئك الذين يعانون من هذا الوباء ويعانون أيضاً من وباء الفقر وانعدام التغذية الصحيحة، كما وغيرها من المظاهر المأساوية.



وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة بالدرجة الأولى وبسبب الحصار، وما يحدث في أماكن أخرى من بلادنا إنما يجب أن يجعل المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتطوعية أن تقوم باطلاق مبادرات هادفة لمساعدة من يحتاجون إلى مساعدة وخاصة في ظل هذه الظروف العصيبة.



وتابع أن المأساة كبيرة والظروف كارثية، ويجب أن نواجهها معاً وسوياً بالأخوة والتعاضد والتعاون؛ لكي تكون الخسائر أقل ولكي لا نفقد أحباءنا من سوء التغذية وانعدام وجود الماء والطعام.



وأشار إلى أننا أمام فيروس، ولكننا نجد أنفسنا أمام معاناة أكبر فمظاهر سوء التغذية وانعدام وجود الطعام لدى الكثيرين، إنما هي ظاهرة ملموسة في قطاع غزة، ووجب أن يكون اهتمام بهذا الجانب والعمل على مؤازرة ومساعدة أبناء شعبنا هناك، كما وفي غيرها من الأماكن.

رام الله - دنيا الوطن