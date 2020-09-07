ملحم: انقطاع الكهرباء ببعض محافظات الوطن بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتقليص الإسرائيلي

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عزا رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض محافظات الوطن، إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتقليص الاحتلال لكميات الكهرباء، نظراً لارتفاع الطلب لدى المستهلكين الإسرائيليين.



وقال ملحم، وفق إذاعة (صوت فلسطين)، إن مشكلة الكهرباء، ستحل في اللحظة، التي يوافق فيها الاحتلال على تشغيل محطات تحويل الضغط العالي، التي قامت ببنائها سلطة الطاقة في محافظة الوطن، ولم تشغل منها إلا محطة الجلمة في جنين.



وأوضح ملحم، أن مشاريع الطاقة الشمسية المساندة تساهم بـ 4% من حاجة فلسطين للكهرباء، مؤكداً أن هناك مشاريع استراتيجية كبيرة في عدة محافظات في الوطن، وأنه سيتم إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرات كبيرة في طولكرم.