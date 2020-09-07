شؤون فلسطينية

فلسطين تُقدّم مجموعة مشاريع قرارات لمناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية العرب

فلسطين تُقدّم مجموعة مشاريع قرارات لمناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية العرب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، اجتماعاً تحضيرياً اليوم، قبيل انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة دولة فلسطين، والمقرر بعد غد الأربعاء.

وقال سفير فلسطين المناوب لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إن اجتماع المندوبين الدائمين، اليوم، يأتي في إطار انعقاد الدورة مئة وأربعة وخمسين العادية، لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مبيناً أن القضية الفلسطينية، هي القضية الأولى على جدول الأعمال.

وأكد العكلوك، أن فلسطين، ستطرح أسئلة وصفها بالتاريخية على جامعة الدول العربية، ويجب الإجابة عليها سواء على مستوى المندوبين أو على المستوى الوزاري، يوم التاسع من هذا الشهر، وهو هل ستمرر الاتفاق التطبيعي، الذي انتهك قرارات الجامعة العربية؟ وهل ستمرر التخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام، وتوافق على قلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب؟

وأضاف العكلوك: إن اجتماع وزراء الخارجية، سيتناول آخر التطورات السياسية، ومبادرة السلام العربية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، إضافة إلى الاستيطان والضم وقضية اللاجئين و(أونروا) والتنمية، مشيراً كذلك إلى طرح دعم موازنة فلسطين.

وأوضح العكلوك، أن فلسطين قدمت مجموعة من مشاريع القرارات في مجمل القضايا التي سيناقشها الاجتماع، مشدداً على أن العنوان الأبرز، الذي يجب على هذه الدورة أن تناقشه وتقف عنده بشكل معمق، هو إعلان التطبيع الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي.

وأكد أن الجامعة العربية، اليوم، أمام تحدٍ حقيقي، يتعلق بالاستمرار في خيار السلام من خلال مبادرة السلام العربية، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام سبعة وستين، وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود العام سبعة وستين، وإيجاد حل عادل، ومتفق عليه لقضية اللاجئين، وفق قرارات الأمم المتحدة ثم بعد ذلك، من أراد بناء سلام مع إسرائيل فهذا شأنه، أما قبل ذلك فيعتبر انتهاكاً للقرارات العربية، والقمم العربية، ولمجالس وزراء الخارجية العرب، التي استمرت منذ عام 2002.

وقال العكلوك: إن ملف التطبيع ستقف عنده هذه الدورة باستفاضة وبشكل معمق، وسيكون لدولة فلسطين كلمة في هذا الشأن، وستسعى دولة فلسطين إلى اصدار قرار من جامعة الدول العربية في هذا الإطار، يجري التحضير له، والمشاورات بشأنه.

وشدد العكلوك، على أن قرار دعم موازنة فلسطين في هذه الدورة نمطي وتقليدي، وتم إدراجه دون تغيير، وتم تبنيه في الاجتماع السابق في آذار/ مارس من العام الجاري، وكذلك في شهر آذار/ مارس من العام الماضي الدورة 2019، موضحاً أن الدول العربية ليست متفاعلة مع هذا القرار منذ العام الماضي، و لم يصل لموازنة فلسطين أي مبالغ من تلك التي من المفترض أن تودعها الدول العربية كمساهمات التزاماً بقرارات القمم.

أخبار ذات صلة

(شاباك) يكشف تفاصيل اعتقال أحد سكان النقب بزعم تجنيده من حماس

(شاباك) يكشف تفاصيل اعتقال أحد سكان النقب بزعم تجنيده من حماس

ملادينوف: تم التوصل لترتيب &#34;مؤقت&#34; لنقل مرضى بغزة للعلاج بالخارج

ملادينوف: تم التوصل لترتيب "مؤقت" لنقل مرضى بغزة للعلاج بالخارج

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

هنية: نسعى للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء وتنفيذ التوصيات

هنية: نسعى للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء وتنفيذ التوصيات

المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية

المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية

التربية والتعليم بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الحركة أثناء حظر التجول

التربية والتعليم بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الحركة أثناء حظر التجول

بعد تصريحات اشتية.. هل هناك انفراجة للأزمة المالية التي تُعانيها السلطة الفلسطينية؟

بعد تصريحات اشتية.. هل هناك انفراجة للأزمة المالية التي تُعانيها السلطة الفلسطينية؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة (فتح) في مخيم عقبة جبر

الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

الأشغال الشاقة ثلاث سنوات لمدان بتهمة التدخل بتداول أوراق بنكنوت مزورة

هنية: نسعى للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء وتنفيذ التوصيات

هنية: نسعى للمحافظة على دورية اجتماع الأمناء وتنفيذ التوصيات

المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية

المطران حنا: الوباء في قطاع غزة أحدث مأساة إنسانية

&#34;مكافحة الفساد&#34; و&#34;القدس المفتوحة&#34; تعلنان نتائج المسابقة البحثية الطلابية

"مكافحة الفساد" و"القدس المفتوحة" تعلنان نتائج المسابقة البحثية الطلابية

الاحتلال يجرف أراضي في خربة زنوتا وواد الجوايا جنوب الخليل

الاحتلال يجرف أراضي في خربة زنوتا وواد الجوايا جنوب الخليل

الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدهس شخص ولاذ بالفرار في جنين

الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدهس شخص ولاذ بالفرار في جنين

المطران حنا: الوحدة الفلسطينية هي أبلغ رد على محاولات تصفية القضية

المطران حنا: الوحدة الفلسطينية هي أبلغ رد على محاولات تصفية القضية

منوعات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

عربي

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ&#34;فرض القانون&#34;

العراق.. إنطلاق عملية عسكرية في محافظة ميسان لـ"فرض القانون"

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية