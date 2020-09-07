فلسطين تُقدّم مجموعة مشاريع قرارات لمناقشتها في اجتماع وزراء الخارجية العرب

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية، اجتماعاً تحضيرياً اليوم، قبيل انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة دولة فلسطين، والمقرر بعد غد الأربعاء.



وقال سفير فلسطين المناوب لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين: إن اجتماع المندوبين الدائمين، اليوم، يأتي في إطار انعقاد الدورة مئة وأربعة وخمسين العادية، لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، مبيناً أن القضية الفلسطينية، هي القضية الأولى على جدول الأعمال.



وأكد العكلوك، أن فلسطين، ستطرح أسئلة وصفها بالتاريخية على جامعة الدول العربية، ويجب الإجابة عليها سواء على مستوى المندوبين أو على المستوى الوزاري، يوم التاسع من هذا الشهر، وهو هل ستمرر الاتفاق التطبيعي، الذي انتهك قرارات الجامعة العربية؟ وهل ستمرر التخلي عن مبدأ الأرض مقابل السلام، وتوافق على قلب مبادرة السلام العربية رأساً على عقب؟



وأضاف العكلوك: إن اجتماع وزراء الخارجية، سيتناول آخر التطورات السياسية، ومبادرة السلام العربية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة، إضافة إلى الاستيطان والضم وقضية اللاجئين و(أونروا) والتنمية، مشيراً كذلك إلى طرح دعم موازنة فلسطين.



وأوضح العكلوك، أن فلسطين قدمت مجموعة من مشاريع القرارات في مجمل القضايا التي سيناقشها الاجتماع، مشدداً على أن العنوان الأبرز، الذي يجب على هذه الدورة أن تناقشه وتقف عنده بشكل معمق، هو إعلان التطبيع الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي.



وأكد أن الجامعة العربية، اليوم، أمام تحدٍ حقيقي، يتعلق بالاستمرار في خيار السلام من خلال مبادرة السلام العربية، التي تنص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام سبعة وستين، وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود العام سبعة وستين، وإيجاد حل عادل، ومتفق عليه لقضية اللاجئين، وفق قرارات الأمم المتحدة ثم بعد ذلك، من أراد بناء سلام مع إسرائيل فهذا شأنه، أما قبل ذلك فيعتبر انتهاكاً للقرارات العربية، والقمم العربية، ولمجالس وزراء الخارجية العرب، التي استمرت منذ عام 2002.



وقال العكلوك: إن ملف التطبيع ستقف عنده هذه الدورة باستفاضة وبشكل معمق، وسيكون لدولة فلسطين كلمة في هذا الشأن، وستسعى دولة فلسطين إلى اصدار قرار من جامعة الدول العربية في هذا الإطار، يجري التحضير له، والمشاورات بشأنه.



وشدد العكلوك، على أن قرار دعم موازنة فلسطين في هذه الدورة نمطي وتقليدي، وتم إدراجه دون تغيير، وتم تبنيه في الاجتماع السابق في آذار/ مارس من العام الجاري، وكذلك في شهر آذار/ مارس من العام الماضي الدورة 2019، موضحاً أن الدول العربية ليست متفاعلة مع هذا القرار منذ العام الماضي، و لم يصل لموازنة فلسطين أي مبالغ من تلك التي من المفترض أن تودعها الدول العربية كمساهمات التزاماً بقرارات القمم.