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كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"

كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال بيد "خلية الحرازات"
صورة أرشيفية
 رام الله - دنيا الوطن
كشف الموقع الإلكتروني لقناة (العربية)، تفاصيل التهم الموجهة لعدد من السعوديين في قضية "خلية الحرازات"، والتي كان أبرزها نجاة أحد أئمة الحرم المكي من الاغتيال.

وقال الموقع، إن الخلية المسلحة، واجهت عدداً كبيراً من الاتهامات، الأمر الذي أفضى لصدور حكم الإعادم، بحق ثلاثة من أعضائها وحبس آخرين.

وأوضح الموقع، أن أحد أئمة الحرم المكي، نجا من الاغتيال في اللحظات الأخيرة على يد الخلية، فقد كلف قائد الخلية أحد المتهمين بتنفيذ عملية قتل الإمام، عند خروجه من المسجد، بمسدس تتوفر به عدة طلقات نارية.

واستدرك الموقع: "إلا أن تأخر إمام الحرم عن موعد خروجه المعتاد، حال بينه وبين مقتله، ما دعا منفذ العملية إلى الهروب والعودة إلى موقع تنظيم الخلية".

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