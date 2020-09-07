الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدهس شخص ولاذ بالفرار في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة، اليوم الاثنين، على سائق مركبة، قام بدهس شخص ولاذ بالفرار في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على بلاغ وصل إلى غرفة عمليات الشرطة، عن قيام مركبة بدهس شخص ولاذت بالفرار على مفترق عرابة، حيث تم إرسال الإسعاف والشرطة إلى المكان، وتم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج.



وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات، تم رصد مكان وجود المركبة، وتحركت قوة من مركز شرطة عرابة إلى المكان، وتم ضبط المركبة، وإلقاء القبض على السائق.



وأكدت بأنه تم حجز المركبة، وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً، وإحالته للنيابة العامة.