المطران حنا: الوحدة الفلسطينية هي أبلغ رد على محاولات تصفية القضية



وتابع: نؤيد كل مبادرة، وكل عمل وحدوي هادف لإنهاء الانقسام وتوحيد الصفوف، فنحن نعيش في مرحلة حرجة، نحتاج فيها إلى أن نكون موحدين، وعلى قلب رجل واحد، لأن وحدتنا هي قوة لنا في إفشالنا لكافة المشاريع المعادية والمؤامرات الخبيثة، التي تستهدف عدالة قضيتنا.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: إن توحد الكل الفلسطيني، هو أبلغ رد على محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وعلى المؤامرات والمشاريع المشبوهة، التي هدفها إنهاء هذه القضية، والتي نعتبرها أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.