دولي

إسرائيل تُجري اتصالاتها مع البحرين لإعلان التطبيع خلال شهر

إسرائيل تُجري اتصالاتها مع البحرين لإعلان التطبيع خلال شهر
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع القناة 12 الإسرائيليّة، أمس، أن رئيس الموساد، يوسي كوهين، يجري "اتصالات مكثّفة وقريبة جدًا" مع مسؤولين بحرينيين؛ للإعلان عن تطبيع العلاقات خلال شهر.
 
وقبل 3 أسابيع أجرى كوهين مباحثات مع رئيس الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة وفق (عكا للشؤون الإسرائيلية).
 
ولم يستبعد المراسل العسكري للقناة، نير دفوري، أن تغري إسرائيل البحرينيين، بصفقات سلاح مقابل إشهار تطبيع العلاقات.
 
والخميس الماضي، سمحت البحرين للرحلات الإسرائيلية من وإلى الإمارات المرور بأجوائها، بعد يوم واحد من موافقة السعودية على طلب إماراتيٍّ مماثل.

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