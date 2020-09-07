روسيا تُسجّل 5185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5185 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ووفاة 51 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وبحسب آخر أرقام وإحصاءات المركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)، ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي الوباء إلى 17871، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين مليون و30690 مصاباً حتى الآن بحسب (روسيا اليوم).





وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 2328 مصاباً، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 843277 شخصاً.





هذا وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس (كورونا) حول العالم 27 مليون شخص، وحصد الوباء حتى الآن أرواح أكثر من 883 ألف شخص.

رام الله - دنيا الوطن