"رابطة مقاومة التطبيع" ترفض افتتاح سفارة لتل أبيب في أبو ظبي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع (مع إسرائيل)، رفضها افتتاح سفارة لتل أبيب في أبو ظبي.



وقالت الرابطة (شعبية مستقلة) في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إنها تعرب عن أسفها الشديد، إزاء إعلان السلطات الإماراتية، بدء العمل على فتح سفارة إسرائيلية في قلب الإمارات، خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وأضافت أن "هذه الخطوة تمثل طعنة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من انتهاكات لا تتوقف على يد الجيش الإسرائيلي في الآونة الأخيرة".



وتضم الرابطة، التي دشنت عقب إعلان الرئيس ترامب، في 13 من شهر آب/ أغسطس المنصرم، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تطبيع بين البلدين، مجموعة من المثقفين والأكاديميين الإماراتيين، وتهدف إلى زيادة الوعي بين صفوف المواطنين، للتحذير من خطورة التعاون المتبادل مع إسرائيل.