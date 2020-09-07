الاحتلال يُطلق منطاد مراقبة فوق الخضر جنوب بيت لحم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، (منطاد) مراقبة فوق بلدة الخضر، جنوب محافظة بيت لحم.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت المنطاد فوق منطقة أم ركبة جنوب الخضر، في إطار مراقبة تحركات المواطنين في المنطقة.





وأوضحت، أن تلك المنطقة، تشهد في الفترة الأخيرة هجمة شرسة من قبل الاحتلال، تتمثل بهدم منازل ومنشآت، والإخطار بوقف البناء لأخرى، بحجة عدم الترخيص.





وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت قبل يومين منطاداً مماثلاً في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

رام الله - دنيا الوطن