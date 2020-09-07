التنمية بغزة تُصدر تنويهاً مهماً حول الفئات المستفيدة من منحة الـ 100$
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، أن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر، سيكون لكل من استلم أقل من 13 مرة، ومن استلم 13مرة، والأبناء 6 فما فوق.
وذكرت المتحدثة باسم الوزارة عزيزة الكحلوت أن عملية الصرف ستسمر على مدار خمسة أيام وذلك عبر مكاتب البريد وشركات الاتصالات وذلك منعا للازدحام وضمن إجراءات الوقاية والسلامة.
وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن المستفيدين من المنحة حين الانتهاء من ترتيبات الصرف.
وسابقاً؛ أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 08/09/2020.
وأوضح السفير العمادي، أن اللجنة، ستبدأ يوم الثلاثاء، تسليم مساعداتها النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، ثم ستبدأ عملية توزيع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس (كورونا) في القطاع، والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.
وشدد على أن عملية التوزيع، ستتم ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية؛ لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، حفاظاً على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.
وأكد أيضاً، أن الجهات المعنية، ستتبع إجراءات وقائية جديدة ومشددة، خلال عملية توزيع المنحة القطرية، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.
التعليقات