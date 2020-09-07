التنمية بغزة تُصدر تنويهاً مهماً حول الفئات المستفيدة من منحة الـ 100$

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، أن صرف المنحة القطرية لهذا الشهر، سيكون لكل من استلم أقل من 13 مرة، ومن استلم 13مرة، والأبناء 6 فما فوق.

وأشارت إلى أنه سيتم تفعيل رابط الاستعلام عن المستفيدين من المنحة حين الانتهاء من ترتيبات الصرف.

وسابقاً؛ أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة، وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الثلاثاء الموافق 08/09/2020.





وأوضح السفير العمادي، أن اللجنة، ستبدأ يوم الثلاثاء، تسليم مساعداتها النقدية لـ 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، ثم ستبدأ عملية توزيع 100 دولار لـ 70 ألف أسرة أخرى من العوائل المتضررة بسبب تفشي فيروس (كورونا) في القطاع، والمسجلة ضمن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.