78 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في أم الفحم

سُجّلت في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل 62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد حتى مساء الأحد، و16 إصابة جديدة، لغاية صباح الاثنين.





وأعلنت بلدية أم الفحم، صباح اليوم، أنه "سُجّلت 62 إصابة جديدة في المدينة، أمسِ الأحد، وأنه لغاية الآن من صباح اليوم الاثنين سُجّلت 16 إصابة جديدة" وفق موقع (عرب 48)





وأفاد الناطق بلسان البلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه وفقاً لآخر المعطيات والإحصائيات من وزارة الصحة، بشأن انتشار فيروس (كورونا) في أم الفحم، أن "عدد الحالات النشطة والمصابة الآن في المدينة، هو 446 حالة.





ولفت إلى أن عدد الإصابات الكلي 1154 إصابة منذ البداية منهم 708 حالات تعافت وشفيت".

رام الله - دنيا الوطن