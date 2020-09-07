عربي

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء

بدء أعمال دورة الجامعة العربية اليوم تحضيرًا لاجتماع الوزراء العرب الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ الاثنين أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية، للمندوبين الدائمين بغرض التحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب، التي من المفترض، أن تُعقد بعد غدٍ الأربعاء برئاسة دولة فلسطين.

ويتضمن جدول أعمال الدورة القادمة لوزراء الخارجية العرب 8 بنود، أهمها: العمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، والشؤون العربية، والأمن القومي وفق (الأناضول).

وكانت وسائل إعلام عربية، منها صحيفة (البحرين اليوم) البحرينية، قد ذكرت أن الجامعة العربية، قد رفضت طلب فلسطين، إضافة بند يرفض "تطبيع" دولة الإمارات مع إسرائيل على جدول أعمال الدورة.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية (لم تسمها)، قولها: إن الجامعة العربية، رفضت طلباً من فلسطين لعقد اجتماع طارئ (تقدمت به يوم 13 آب/ أغسطس الماضي)، لإعلان رفض التطبيع الإماراتي، وذلك بسبب اعتراض المنامة.

وأكدت المصادر، "وجود مساع في الجامعة العربية، تهدف لإقناع الفلسطينيين، بالصفقة التي رتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين الإمارات ودولة الاحتلال؛ لتطبيع العلاقات بينهما".

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