الإحصاء: انخفاض حاد بعدد رخص الأبنية بنسبة 45% على مستوى فلسطين

بلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 1,217 رخصة خلال الربع الثاني من العام 2020، منها 813 رخصة أبنية جديدة.





انخفض عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 45% مقارنة بالربع الاول من العام 2020، كما سجل انخفاضاً بنسبة 46% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019، حيث انخفض عدد رخص الابنية الجديدة بنسبة 48% مقارنة بالربع الاول من العام 2020، وانخفضت بنسبة 40% مقارنة بالربع المناظر من العام 2019.





بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 461 ألف متر مربع، منها 374 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و87 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.





كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 2,190 وحدة سكنيـة مساحاتها 351 ألف متر مربع، منها 1,728 وحدة سكنية جديدة مساحتها 279 ألف متر مربع، 462 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 72 ألف متر مربع.





وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 50% خلال الربع الثاني من العام 2020 مقارنة بالربع الاول من العام 2020، وسجَل انخفاضاً بنسبة 44% خلال الربع الثاني من العام 2020 لدى مقارنته بالربع المناظر من العام 2019.

رام الله - دنيا الوطن