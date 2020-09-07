شؤون فلسطينية

الشيخ صبري يُحذّر من إغلاق الاحتلال للأقصى بحجة (كورونا)

الشيخ صبري يُحذّر من إغلاق الاحتلال للأقصى بحجة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من استغلال الاحتلال الإسرائيلي أزمة (كورونا) لإغلاق المسجد الأقصى المبارك، وذلك لإخلاء المنطقة بأكملها من المقدسيين، وتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وأكد صبري في تصريح صحفي، أن الاحتلال يتخذ من فيروس (كورونا) حجة واهية؛ لتأزيم الأوضاع في الأقصى، وتنفيذ مخططاته، ورفع يد الأوقاف الإسلامية عن المسجد وإغلاقه، مشيرًا إلى أن الأوقاف لن تسمح بذلك.

وفيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع تفشي (كورونا) خلال الصلاة بالمسجد، أكد أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وكل مصل ملزم بوضع الكمامة، إضافة لوجود سجادته الخاصة بحوزته للصلاة.

وقال الشيخ صبري: "الأقصى مغيب لدى العرب والمسلمين، والبوصلة انحرفت عن القدس، وما نراه على أرض الواقع، يؤكد أن القدس ليست ضمن سلم أولوياتهم".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت النقاب عن مخطط إسرائيلي لإغلاق المسجد الأقصى، ومنع المسلمين من الصلاة فيه، بحجة تفشي (كورونا)، حيث أرجأ الاحتلال جلسة كانت مقررة أمس الأحد؛ لمناقشة إغلاق قبة الصخرة، والمسجد الأقصى.

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