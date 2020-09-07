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الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى

الأردن يُحذّر من اعتداءات إسرائيل المتكررة على موظفي الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
حذر الأردن، الأحد، من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على موظفي الأوقاف الإسلامية، بمدينة القدس، واستدعائهم المستمر للتحقيق واعتقالهم.

وقال وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردني، محمد الخلايلة، في بيان، إن "تلك الإجراءات تهدف لترهيب موظفي الأقصى، والسعي لقتل حبهم وتفانيهم في سبيل واجبهم" وفق (الأناضول).

وأفاد الخلايلة، بأن "جل العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك، ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إدارياً لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية".

وأردف: "دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية، لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك".

وتابع: "هذه الاعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس، ودورها المهم، الذي تقوم به في حماية وإدارة المسجد الأقصى، وعموم أوقاف القدس الشريف".

واستدرك: "المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم، ولا المشاركة، وهو أحد أقدس 3 أماكن عند المسلمين، حيث تنبع قدسيته من عقيدة كل مسلم على هذه الأرض، والذين يقارب عددهم اليوم 1.9 مليار مسلم". 

يذكر أن دائرة أوقاف القدسK التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى، وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات، قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

كما احتفظ الأردن، بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس، بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

وفي آذار/ مارس 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

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