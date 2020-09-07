هيئة الأسرى: إدارة سجن (مجدو) تواصل عزل 7 أسرى بظروف اعتقالية صعبة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته صباح اليوم الاثنين، أن إدارة معتقل (مجدو) تواصل عزل 7 أسرى بظروف اعتقالية قاسية ومقلقة.



وأوضحت الهيئة، أن الأسرى المعزولين حالياً داخل زنازين

(مجدو) هم: محمد جابر من رام الله، ووائل نعيرات من جنين، وعمر خرواط، ووائل فنون، وعماد البطران من الخليل، ووائل الجاغوب، ومحمود عطا الله، من نابلس.



ولفتت الهيئة إلى أن إدارة السجن، تسلب هؤلاء الأسرى أبسط حقوقهم الأساسية، حيث يتم زجهم داخل غرف ضيقة قذرة، سيئة التهوية والإنارة، وتمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي وزيارة ذويهم.



وأضافت في ظل جائحة (كورونا) تتخذ إدارة المعتقل بحقهم سلسلة

الإجراءات التنكيلية، حيث لا توفر لهم أية مواد تنظيف أو معقمات، كما تتعمد القيام بما يسمى "الفحص الأمني" (دق الشبابيك) مرتين خلال اليوم.



ويذكر، أنه منذ ظهور الوباء، أقدمت إدارات سجون الاحتلال على القيام بالفحص الأمني مرة واحدة فقط، وذلك للتخفيف من مستوى الاحتكاك بين الأسرى والسجانين.