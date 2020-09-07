عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل (182) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

دولي

شركة إسرائيلية تستعد لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات بداية من أكتوبر المقبل

شركة إسرائيلية تستعد لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات بداية من أكتوبر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
 تستعد شركة طيران (يسرائير) الإسرائيلية؛ لتسيير رحلات تجارية، تنطلق من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى الإمارات العربية المتحدة.

وأظهر البيانات المُحدثة لجدول الرحلات الجوية على موقع سلطة المطارات في إسرائيل، أن الشركة قد حجزت بالفعل 8 رحلات مُتجهة إلى الإمارات وفق (cnn) بالعربية.

ومن المقرر، أن تهبط رحلات (يسرائير) في مطار دبي، على مدار الفترة من 2 إلى 22 تشرين الأول/ أكوبر المقبل.

وفي 31 آب/ أغسطس الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، بعد إعلان الإمارات وإسرائيل عن تطبيع كامل للعلاقات بينهما.

وحينها كانت الطائرة تابعة لشركة الطيران (العال) الإسرائيلية، في أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات.

وكان على متن الطائرة وفد أمريكي- إسرائيلي، ترأسه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، غاريد كوشنر.

 

أخبار ذات صلة

شاهد: الرئيس الصربي يُفاجأ من إعلان ترامب نقل قنصلية بلاده للقدس

شاهد: الرئيس الصربي يُفاجأ من إعلان ترامب نقل قنصلية بلاده للقدس

الإصابات بعدوى الفيروس التاجي (كورونا) على مستوى العالم تتجاوز 27 مليوناً

الإصابات بعدوى الفيروس التاجي (كورونا) على مستوى العالم تتجاوز 27 مليوناً

اسرائيل تُسجل زيادة بمعدلات الإصابة بفيروس (كورونا) بنسبة 4%

اسرائيل تُسجل زيادة بمعدلات الإصابة بفيروس (كورونا) بنسبة 4%

أوامر بإخلاء 1.84 مليون شخص تزامنا مع نشاط إعصار هايشن باليابان

أوامر بإخلاء 1.84 مليون شخص تزامنا مع نشاط إعصار هايشن باليابان

الهند تقفز إلى المركز الثاني عالميا بإصابات (كورونا)

الهند تقفز إلى المركز الثاني عالميا بإصابات (كورونا)

الصحة العالمية تُحدد موعد طرح لقاح فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تُحدد موعد طرح لقاح فيروس (كورونا)

أردوغان يدعو لمنع &#34;التصعيد اليوناني&#34; في شرق المتوسط

أردوغان يدعو لمنع "التصعيد اليوناني" في شرق المتوسط

اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية وسرقة أسلحتها

اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية وسرقة أسلحتها

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

17 أسيراً مصابون بفيروس (كورونا) داخل السجون الاسرائيلية

17 أسيراً مصابون بفيروس (كورونا) داخل السجون الاسرائيلية

مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس

توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس

الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

مستوطنون يعربدون وسط حوارة

مستوطنون يعربدون وسط حوارة

استقرار بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

منوعات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

عربي

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية

وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن

وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن

جولة جديدة من المفاوضات الليبية ورغبة مشتركة في حل الصراع

جولة جديدة من المفاوضات الليبية ورغبة مشتركة في حل الصراع

زلزال يضرب المغرب

زلزال يضرب المغرب