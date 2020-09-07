شركة إسرائيلية تستعد لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات بداية من أكتوبر المقبل

تستعد شركة طيران (يسرائير) الإسرائيلية؛ لتسيير رحلات تجارية، تنطلق من مطار بن غوريون في تل أبيب إلى الإمارات العربية المتحدة.





وأظهر البيانات المُحدثة لجدول الرحلات الجوية على موقع سلطة المطارات في إسرائيل، أن الشركة قد حجزت بالفعل 8 رحلات مُتجهة إلى الإمارات وفق (cnn) بالعربية.





ومن المقرر، أن تهبط رحلات (يسرائير) في مطار دبي، على مدار الفترة من 2 إلى 22 تشرين الأول/ أكوبر المقبل.





وفي 31 آب/ أغسطس الماضي، هبطت أول طائرة إسرائيلية في مطار أبوظبي، بعد إعلان الإمارات وإسرائيل عن تطبيع كامل للعلاقات بينهما.





وحينها كانت الطائرة تابعة لشركة الطيران (العال) الإسرائيلية، في أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات.





وكان على متن الطائرة وفد أمريكي- إسرائيلي، ترأسه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره، غاريد كوشنر.





رام الله - دنيا الوطن