مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن ما يقارب من 50 مستوطناً اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.



وأضاف، أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين".