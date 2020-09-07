بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرق بالضفة الغربية المحتلة، شملت أسرى محررين، أحدهم تزوج قبل أيام.





ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر محمد مصطفى شريتح (34 عاماً)، ويحيى حسن لدادوة (29 عاماً)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما في قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.





وأفادت مصادر محلية، أن اعتقال المحرر محمد شريتح، جاء بعد أيام من زفافه.





وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن نصار أبو داهوك، بعد دهم وتفتيش منزله من المدينة.





وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن حمزة عمر عبد القادر أبو عيشة (35 عاماً)، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، واعتقلت الشاب محمد الرجوب، من مدينة دورا جنوبا.





كذلك داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء الخليل ومخيم العروب، وأطلقت قنابل الصوت على مدخل المخيم.





كما نصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.





وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

رام الله - دنيا الوطن