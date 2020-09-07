شاهد: الرئيس الصربي يُفاجأ من إعلان ترامب نقل قنصلية بلاده للقدس











رام الله - دنيا الوطنأثار مقطع فيديو للرئيس الصربي، موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الرئيس ألكسندر فوتشيتش، متفاجئاً من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الصربية من تل أبيب إلى القدس العربية المحتلة.ومن الواضح، أن الرئيس الصربي، قد وقع في مصيدة صنعها ترامب، ومن خلال الملامح التي تعبر عن الصدمة والاستغراب في وجه الرئيس الصربي، ومحاولته التفتيش في الأوراق، يمكن الاستنتاج بسهولة أن الرجل كان آخر من يعلم.ومما زاد من موجة السخرية، ضد الرئيس الصربي، انتشار صورة له، وهو يجلس مثل التلميذ أمام ترامب في البيت الأبيض.