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وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن

وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام سعودية، ليل الاثنين، بمقتل نحو 100 عنصر من قوات جماعة (أنصار الله) الحوثية بضربة جوية للتحالف العربي على معسكرهم في محافظة صعدة شمال غرب اليمن.

ونشرت صحيفة (سبق) السعودية مقطع فيديو، تداولته كذلك وسائل إعلام محلية أخرى، قائلة إنه يوثق استهداف معسكر ليلان في صعدة من قبل قوات التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، الأحد، مشيرة إلى أن الضربة الجوية، أسفرت عن مقتل "أكثر من 100 عنصرمن الحوثيين المدعومين من إيران".

وتحدث ناشطون إعلاميون عن مقتل أكثر من 66 عنصراً من مقاتلي الحوثيين، بعد تدمير معسكر ليلان بالكامل، بضربة تعتبر الأقوى في هذا الأسبوع.

وتأتي هذه الضربة، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الحوثيين منذ الصيف، هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة على مواقع داخل السعودية، التي أعلنت بدورها اعتراض عدد منها.

 


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