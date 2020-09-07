الصحة بغزة: تسجيل (182) إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، عن تسجيلها 182 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية



وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1857 عينة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية (182) حالة.



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 1151 إصابة، منها: حالات نشطة حالياً (1054)، (1024) من المجتمع و(30 من العائدين).



أما عدد المتعافين فبلغ (89) والوفيات (8) منهم (7) من داخل المجتمع و(1) من العائدين.



وأكدت الوزارة، أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، تتابع عن كثب الحالة الوبائية، وتتخذ الإجراءات التي تناسب كل منطقة، وعمليات التقصي مستمرة.



وأوضحت، أن كسر حلقات التفشي مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية، ويجب ان تتضافر كافة الجهود لاحتواء الوباء.



وأكدت على الجميع التقيد بالضوابط الوقائية، دون أدنى تراخٍ، والمحافظة على ارتداء الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد الجسدي عند الخروج من المنزل.



ونوهت للمواطنين بضرورة التعاون التام في هذه المرحلة الحساسة، والابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الازدحام.



وأشارت إلى تشديد إجراءات الوقاية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال، وضعيفي المناعة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.