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تطور جديد بقضية مشاهير الكويت وقرار مهم من النيابة العامة

تطور جديد بقضية مشاهير الكويت وقرار مهم من النيابة العامة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القبس) الكويتية، إن النيابة العامة، أخلت سبيل خمسة مشاهير بكفالات مالية من 2000 دينار إلى 20 ألف دينار كويتي.

واوضحت الصحيفة، أن النيابة وجهت لهم تهماً تتعلق بشبهات غسل أموال، وإعلانات غير مشروعة، مشيرةً إلى أن الكفالات المالية متفاوتة، ولن يتم إطلاق سراحهم إلى حين دفعها في مبنى أمن الدولة. 

وأكملت الصحيفة: "الكفالات جاءت كالتالي: يعقوب بوشهري 20 ألف دينار، مريم رضا "مرمر" 20 ألف دينار، دانة الطويرش 10 آلاف دينار، حليمة بولند 3000 دينار، فرح الهادي 2000 دينار، كما أشار المصدر إلى أنه لاتزال التحقيقات جارية مع نهى نبيل وزوجها، ومع جمال النجادة". 

وقال مصدر قانوني للصحيفة، إن اختلاف الكفالات المالية للمشاهير، تأتي بسبب اختلاف جسامة التهم المسندة إليهم، وقيمة الأموال المشبوهة، التي دخلت أرصدتهم، حيث كلما ارتفعت المالية كانت التحريات أخطر فيها. 

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