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جولة جديدة من المفاوضات الليبية ورغبة مشتركة في حل الصراع

جولة جديدة من المفاوضات الليبية ورغبة مشتركة في حل الصراع
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق في وقت لاحق، مشاورات اليوم الثاني من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة.

ويُنتظر، أن يناقش الوفدان تفاصيل، منها: اختيار أسماء الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية، وهيكلة مؤسسات الدولة، وتثبيت وقف إطلاق النار، فضلاً عن ملفات أخرى وفق (العربية).

وكانت الجولة الأولى من الحوار أمس، دارت وسط أجواء من الكتمان على ما دار في المشاورات، لكن الوفدين خرجا ببيان مشترك، أعلنا فيه الرغبة بالتوصل إلى توافق يُخرج ليبيا من أزمتها.

وثمّن البيان دور المغرب، مستضيف الحوار، والمناخ الإيجابي الذي وفره لإنجاح الحوار.

بدوره، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن التطورات الإيجابية التي سُجلت مؤخراً، والمتمثلة في وقف إطلاق النار، وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، بإمكانها تهيئة الأرضية للتقدم سياسياً.

كما دعا بوريطة إلى أن يكون الحوار بروح عملية لإعادة الثقة وبناء التفاهمات، للخروج بليبيا من الأزمة.

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