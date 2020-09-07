عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل (182) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

دولي

أوامر بإخلاء 1.84 مليون شخص تزامنا مع نشاط إعصار هايشن باليابان

أوامر بإخلاء 1.84 مليون شخص تزامنا مع نشاط إعصار هايشن باليابان
رام الله - دنيا الوطن
 صدرت أوامر لـ 1.84 مليون شخص بإخلاء جزيرة كيوشو، الواقعة جنوب غرب اليابان، بعد أن ضرب إعصار هايشن القوي المنطقة، وفقًا لإذاعة NHK اليابانية العامة.

واعتبارًا من مساء أس الأحد بالتوقيت المحلي، يواصل إعصار هايشن التحرك شمالًا من الساحل الغربي لجزيرة كيوشو في اتجاه شبه الجزيرة الكورية بسرعة 35 كيلومترًا في الساعة (21 ميلاً في الساعة)، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA).

ومن المتوقع أن يصل إعصار هايشن إلى شبه الجزيرة الكورية بحلول صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، حسب وكالة الأرصاد اليابانية.

وذكرت CNN، يوم الأحد، أن إعصار هايشن تعرض لرياح بلغت سرعتها 195 كيلومترًا في الساعة وعواصف تصل إلى 240 كيلومترًا في الساعة (149 ميلًا في الساعة)، وهو ما يعادل إعصارًا من الفئة 3 في المحيط الأطلنطي.

والإعصار ثاني عاصفة قوية تضرب المنطقة خلال أسبوع. وتبع هايشن إعصار ميساك – أي ما يعادل إعصارًا من الفئة 4 مع رياح لا تقل سرعتها عن 130 ميلاً في الساعة – مُتخذًا مسارًا مشابهًا لإعصار هايشن.

أخبار ذات صلة

شركة إسرائيلية تستعد لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات بداية من أكتوبر المقبل

شركة إسرائيلية تستعد لتسيير رحلات تجارية إلى الإمارات بداية من أكتوبر المقبل

شاهد: الرئيس الصربي يُفاجأ من إعلان ترامب نقل قنصلية بلاده للقدس

شاهد: الرئيس الصربي يُفاجأ من إعلان ترامب نقل قنصلية بلاده للقدس

الإصابات بعدوى الفيروس التاجي (كورونا) على مستوى العالم تتجاوز 27 مليوناً

الإصابات بعدوى الفيروس التاجي (كورونا) على مستوى العالم تتجاوز 27 مليوناً

اسرائيل تُسجل زيادة بمعدلات الإصابة بفيروس (كورونا) بنسبة 4%

اسرائيل تُسجل زيادة بمعدلات الإصابة بفيروس (كورونا) بنسبة 4%

الهند تقفز إلى المركز الثاني عالميا بإصابات (كورونا)

الهند تقفز إلى المركز الثاني عالميا بإصابات (كورونا)

الصحة العالمية تُحدد موعد طرح لقاح فيروس (كورونا)

الصحة العالمية تُحدد موعد طرح لقاح فيروس (كورونا)

أردوغان يدعو لمنع &#34;التصعيد اليوناني&#34; في شرق المتوسط

أردوغان يدعو لمنع "التصعيد اليوناني" في شرق المتوسط

اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية وسرقة أسلحتها

اقتحام قاعدة عسكرية إسرائيلية على الحدود اللبنانية وسرقة أسلحتها

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

17 أسيراً مصابون بفيروس (كورونا) داخل السجون الاسرائيلية

17 أسيراً مصابون بفيروس (كورونا) داخل السجون الاسرائيلية

مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس

توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس

الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

مستوطنون يعربدون وسط حوارة

مستوطنون يعربدون وسط حوارة

استقرار بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

منوعات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

عربي

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية

وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن

وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن

جولة جديدة من المفاوضات الليبية ورغبة مشتركة في حل الصراع

جولة جديدة من المفاوضات الليبية ورغبة مشتركة في حل الصراع

زلزال يضرب المغرب

زلزال يضرب المغرب