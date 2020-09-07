الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

تعاملت طواقم الدفاع المدني، مع 48 حادثاً، منها 32 حريقاً، و16 حالة تقديم مساعدة في الضفة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح الدفاع المدني في بيان صحفي، أن الحوادث تنوعت بين 22 حريقاً في الأعشاب، وحريق 20 شجرة زيتون في بلدة دير استيا، وحريق منزل في بلدة العوجا شمال أريحا، ومنزل ببلدة جينصافوط شرق قلقيلية، وحريق مركبة في مدينة طولكرم وبلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وأشار إلى أنه طواقمه، عقمت ستة مواقع في محافظات الخليل والقدس ورام الله والبيرة، ونفذت (128) جولة ميدانية لفحص إجراءات السلامة العامة في القطاعات التجارية والصناعية، ومنحت (46) تصريحاً للقطاعات المستوفية للشروط، وأغلقت (5) مصاعد، وأخطرت آخرين بالإغلاق لعدم استيفائهما شروط السلامة العامة.