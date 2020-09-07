زلزال يضرب المغرب
رام الله - دنيا الوطن
وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن هزة أرضية بقوة أربع درجات، حدثت بإقليم تطوان، أمس الأحد.
وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن هزة أرضية بقوة أربع درجات، حدثت بإقليم تطوان، أمس الأحد.
وذكرت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة السحتريين، وقعت عند الساعة 12 و56 دقيقة و26 ثانية، (توقيت غرينيتش+1).
وقال المصدر: إن الهزة سجلت على عمق 55 كلم، عند خط العرض 35.522 درجة شمالاً وخط الطول 5.447 درجة غرباً.
وقال المصدر: إن الهزة سجلت على عمق 55 كلم، عند خط العرض 35.522 درجة شمالاً وخط الطول 5.447 درجة غرباً.
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