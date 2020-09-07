زلزال يضرب المغرب

وذكرت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التي حدد مركزها بجماعة السحتريين، وقعت عند الساعة 12 و56 دقيقة و26 ثانية، (توقيت غرينيتش+1).



وقال المصدر: إن الهزة سجلت على عمق 55 كلم، عند خط العرض 35.522 درجة شمالاً وخط الطول 5.447 درجة غرباً.











رام الله - دنيا الوطنوأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء، أن هزة أرضية بقوة أربع درجات، حدثت بإقليم تطوان، أمس الأحد.