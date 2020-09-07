الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من قرية المزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصادر أمنية قولها، إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد مصطفى شريتح (34 عاما)، ويحيى حسن لدادوة (29 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما في القرية وفتشتهما.