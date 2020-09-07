عاجل

  • الصحة بغزة: تسجيل (182) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة

طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الاثنين 7 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا)، والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.

وفيما يلي أسعار الخضار والدجاج والبيض بالشيكل الإسرائيلي:

طماطم: 1.3

خيار: 1.7

بصل: 1.7

كوسا: 1

باذنجان: 1.1

بطاطس: 1.4

فلفل: 2

جزر: 1

ثوم: 8

ملفوف: 0

زهرة: 4

قرع: 2

ليمون: 3.3

ملوخية: 1

فاصولياء: 2

بيض: 9

دجاج: 9.5

لحمة: 35

وكانت وزارة الاقتصاد في غزة، دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233.

أخبار ذات صلة

17 أسيراً مصابون بفيروس (كورونا) داخل السجون الاسرائيلية

17 أسيراً مصابون بفيروس (كورونا) داخل السجون الاسرائيلية

مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

الصحة: تسجيل (182) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة: تسجيل (182) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

بسبب (كورونا).. استمرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم الـ 14

بسبب (كورونا).. استمرار حظر التجول في قطاع غزة لليوم الـ 14

توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس

توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس

الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

17 أسيراً مصابون بفيروس (كورونا) داخل السجون الاسرائيلية

17 أسيراً مصابون بفيروس (كورونا) داخل السجون الاسرائيلية

مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

مستوطنون يقتحمون موقعاً أثرياً في سبسطية شمال نابلس

بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

بينهم محرر تزوج قبل أيام.. الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين بالضفة

الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

الدفاع المدني يتعامل مع 48 حادث حريق وإنقاذ خلال 24 ساعة الماضية

توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس

توغل إسرائيلي محدود شرق خانيونس

الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

الاحتلال يعتقل مواطنين من المزرعة الغربية شمال رام الله

مستوطنون يعربدون وسط حوارة

مستوطنون يعربدون وسط حوارة

استقرار بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

منوعات

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

وفاة الفنانة عايدة كامل.. آخر ما كتبته على (فيسبوك) مؤثر

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

لماذا غطت روتانا صدر وكتف جنات على بوستر ألبومها الجديد

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

شاهد: بدر خلف يقدم نصائح للفتيات المتزوجات فقط: تعرض لنقد واسع بسببها

&#34;عندي لك أشرطة من أيام أمريكا&#34;.. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

"عندي لك أشرطة من أيام أمريكا".. شاهد: ابتزاز الفاشينستا الكويتية نهى نبيل

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

شاهد: شقيقة مايكل جاكسون تؤكد انحرافه الجنسي

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

فيديو رومانسي يجمع هيفا وهبي بمعتصم النهار: تغزلت بعيونه وهكذا رد عليها

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

صورة: آخر إطلاله لأم محمود تشعل الإنترنت.. شاهدوا كيف أصبحت

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

محامِ عن تسريب 25 فيديو لابنة نهى العمروسي: جنحة وانتهاك لحياتها الخاصة

صور: &#34;ريا أبي راشد&#34; تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

صور: "ريا أبي راشد" تفاجئ الجمهور بإطلاله جريئة..فكم فقدت من الوزن؟

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

شاهد: رهف السُّعُودية إلى الواجهة مجددا بصور عارية

عربي

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية

تفاصيل مثيرة حول تسريبات أمن الدولة.. تورط أفراد من الأسرة الحاكمة الكويتية

وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن

وسائل إعلام سعودية: مقتل 100 مسلح حوثي بضربة جوية غرب اليمن

جولة جديدة من المفاوضات الليبية ورغبة مشتركة في حل الصراع

جولة جديدة من المفاوضات الليبية ورغبة مشتركة في حل الصراع

زلزال يضرب المغرب

زلزال يضرب المغرب