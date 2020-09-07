مستوطنون يعربدون وسط حوارة

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رام الله - دنيا الوطن

نفذ مستوطنون، مساء اليوم الأحد، أعمال عنف وعربدة وسط بلدة حوارة جنوب نابلس.



وقال الناطق الاعلامي لحركة فتح في حوارة، عواد نجم، إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة وسط اعمال استفزازية ومحاولة الاعتداء على مركبات المواطنين.



واضاف أن قوات الاحتلال كانت قد اغلقت حاجز حوارة أمام المواطنين وسط انتشار مكثف للمستوطنين وجنود الاحتلال في المنطقة.