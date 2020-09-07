دولي

أردوغان يدعو لمنع "التصعيد اليوناني" في شرق المتوسط

أردوغان يدعو لمنع "التصعيد اليوناني" في شرق المتوسط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى "منع التصعيد اليوناني" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأجرى أردوغان، اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، بحثا خلاله، حسب بيان للرئاسة التركية، "التطورات في شرق المتوسط والعلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي".

وشدد أردوغان، حسب البيان، على "ضرورة أن يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولياته التي تقع على عاتقه في إطار القانون، بشأن منع خطوات تصعيد التوتر في شرق المتوسط وبحر إيجه التي تقوم بها اليونان وبعض دول الاتحاد الأوروبي".  

وأشار إلى أن "التصريحات والخطوات المحرضة التي يقوم بها السياسيون الأوروبيون حول القضايا الإقليمية لن تساهم في الحل"، لافتا إلى أن "الموقف الذي سيظهره الاتحاد الأوروبي بشان شرق المتوسط سيكون اختبار حسن نية له فيما يتعلق بالقانون الدولي والسلام الإقليمي".

ودعا الرئيس التركي "مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للتحلي بالعدالة والحيادية والموضوعية والتصرف بمسؤولية في جميع المسائل الإقليمية، لا سيما في شرق المتوسط".

وسبق أن أفادت بروكسل بأن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دعا الرئيس التركي إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف بشأن الوضع في شرق المتوسط، وفقا لمصدر في المجلس.

وتشهد العلاقات بين اليونان وتركيا في الأسابيع الأخيرة توترا متصاعدا بسبب الخلافات في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تنفذ سفينة "أوروتش رئيس" للمسح والتنقيب عمليات في منطقة تعد غنية بموارد الطاقة ويعتبرها الجانب اليوناني جزءا من جرفه القاري.

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